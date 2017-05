© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Jiangsu Suning, al lavoro per il futuro. La società cinese del Gruppo Suning il cui coordinamento è di competenza di Walter Sabatini (proprio come l'Inter) valuta alcune soluzioni per la panchina. C'è l'idea - al momento tutta da approfondire - Serse Cosmi. Uno scenario che può diventare concreto nelle prossime settimane. Lo Jiangsu Suning va a caccia di un allenatore. E spunta Serse Cosmi...