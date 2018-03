ESCLUSIVA TMW - Nasri, offerta dal Messico: Gignac lo vuole con sé al Tigre

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo Jeremy Menez, può lasciare l'Antalyaspor per trasferirsi in Messico anche il trequartista franco-algerino Samir Nasri. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, per l'ex Manchester City s'è fatto avanti il Tigre, società in cui gioca André-Pierre Gignac.

Proprio l'attaccante transalpino sta provando a convincere il suo connazionale ad accettare un importante contratto da 18 mesi con bonus alla firma.