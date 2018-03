Ferrara a Il Mattino: "Napoli, devi crederci. Juve non è infallibile"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ciro Ferrara tiene il Napoli in gioco per lo Scudetto. L'ex difensore degli azzurri e della Juventus, attraverso le colonne del quotidiano Il Mattino, ha detto che la formazione partenopea "ci deve assolutamente credere: i numeri dicono che ci sono ancora possibilità importanti. Un ulteriore salto di qualità sta proprio lì, il Napoli non deve demoralizzarsi e continuare a rendere la vita difficile come ha fatto fino ad adesso alla Juve". Tutto ciò, anche se il Napoli non è più padrone del proprio destino in ottica tricolore. Ferrara, però, ha aggiunto: "Destino nelle mani dei bianconeri? Sì, questo è vero. Ma nel calcio non ci sono squadre infallibili. Questo vale per il Napoli, il Real Madrid, il Barcellona e vale anche per la Juve".