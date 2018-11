Giamaica, la Federazione sta valutando la convocazione di Usain Bolt

© foto di Alberto Lingria/PhotoViews

La Giamaica sta valutando la convocazione in nazionale di Usain Bolt. L'ha affermato, nel corso di una intervista a 'ESPN', il presidente della federazione, Michael Ricketts. In attesa di trovare un accordo coi Central Coast Mariners, l'ex campione dell'atletica potrebbe a sorpresa ritrovarsi a rappresentare la squadra di calcio del suo paese. "Usain ha un attributo speciale nella sua velocità - ha detto Ricketts -. Se migliora nelle abilità potrebbe integrare questa squadra giamaicana. I giocatori accetterebbero sicuramente qualcuno come Usain. Ho avuto discussioni informali con alcuni di loro e sono eccitati all'idea di giocare con lui. Se riuscirà a passare dall'essere una superstar in pista ad essere un giocatore abbastanza bravo, allora lo chiameremo sicuramente".