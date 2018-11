Gold Cup 2019, il Costarica ospiterà due partite

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Per la prima volta nella storia, il Costarica ospiterà la Gold Cup, il massimo torneo per nazionali del Nord, Centro America e Caraibi. Il Paese centroamericano ospiterà due incontri nella fase a gironi. Verrà scelto un altro paese centroamericano per ulteriori due partite della fase a gironi mentre il resto del torneo si disputerà negli Stati Uniti con la finale che sarà giocata a Chicago.