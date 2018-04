Hebei Fortune, Mascherano nuovo ambasciatore del River in Asia

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ancora non ha terminato la carriera da calciatore, ma Javier Mascherano ha già iniziato a ricoprire un ruolo che solitamente spetta a coloro che hanno già concluso la propria esperienza sul terreno di gioco. L'ex centrocampista del Barcellona, oggi all'Hebei Fortune in Cina, ricoprirà il ruolo di ambasciatore in Asia del River Plate. In Argentina accostano questa notizia alla possibilità che il calciatore possa a breve tornare in patria proprio per chiudere la carriera con i Milionarios.