Hebei Fortune, Mascherano: "Qui per giocare e andare al Mondiale"

Javier Mascherano, nuovo giocatore dell'Hebei Fortune in Cina, ha parlato in conferenza stampa: "Ho scelto di venire in Cina perché voglio giocare e farlo nel mio ruolo, ovvero a centrocampo. Andare al Mondiale dipenderà dal mio livello e penso che Sampaoli sarà contento del numero di partite che potrò giocare qui. Augusto e Paulinho giocano in Super League e fanno parte della Nazionale brasiliana".