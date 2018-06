Honda, l'eroe dei quattro mondi: avventura australiana in vista

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Asia, Europa, Sudamerica, e ora l'Oceania. Keisuke Honda, il Samurai che ha vestito nel recente passato la maglia del Milan, è pronto per affrontare un'altra sfida e intraprendere una nuova avventura. Il centrocampista giapponese, infatti, lascerà il Pachuca, la squadra messicana in cui ha militato nell'ultima stagione, per trasferirsi in Australia, come riporta la stampa locale. L'associazione dei calciatori Aussie avrebbe fornito alla federazione un elenco di 5 giocatori che accrescerebbero il livello del campionato e tra questi c'è quello del nipponico e di Andres Iniesta.