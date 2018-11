Le pagelle di Correa: l'uomo della provvidenza per Simone Inzaghi

© foto di www.imagephotoagency.it

L'uomo della provvidenza in casa Lazio è stato senza ombra di dubbio Joaquin Correa. Suo il gol nel recupero che ha regalato un punto ai biancocelesti nello scontro Champions contro il Milan, dopo essere entrato nel modo giusto in campo al posto di Luis Alberto. Mentre le stelle non incidono, in casa dei capitolini, l'ex Sampdoria sta diventando sempre più decisivo, sia da titolare che da subentrante, per la gioia di Simone Inzaghi che sa di avere un'arma importante da potersi giocare contro ogni avversario.

I VOTI:

TuttoMercatoWeb.com: 7

La Gazzetta dello Sport: 7

Corriere della Sera: 7

Tuttosport: 6,5

QS: 7