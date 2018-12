Le pagelle di Di Carlo: il Chievo sembra rinato grazie a lui

Secondo pareggio in due partite con Napoli e Lazio per il ChievoVerona e i merito sono senza alcun dubbio anche di Mimmo Di Carlo, arrivato per prendere il posto di Giampiero Ventura e per provare un'incredibile cavalcata verso una salvezza che ancora appare praticamente impossibile. La squadra non è però più quella di inizio stagione, tutto gira molto meglio e la sensazione è che con il passare delle settimane le cose potranno migliorare ancora, in attesa della tanto agognata prima vittoria in campionato.

I VOTI:

La Gazzetta dello Sport: 6,5

Corriere della Sera: 7

Tuttosport: 7

QS: 6,5