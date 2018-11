Superclasico-day, impossibile un altro rinvio: a Buenos Aires c'è il G20

Si è deciso di rinviare River Plate-Boca Juniors ed è stato giusto così, anche perché alcuni calciatori del club di Angelici avevano riportato tagli vari per il lancio di pietre subito per mano dei tifosi del Monumental. Ma l'ipotesi di un nuovo, ennesimo rinvio è da scartare secondo Olé. Il quotidiano argentino spiega che la prossima settimana a Buenos Aires ci sarà il G20 e, pertanto, le forze dell'ordine saranno impiegate per salvaguardare la sicurezza nel corso di quell'evento. Non si potrà andare oltre oggi per la disputa della partita, malgrado il Boca sia senza il calciatore ferito Perez. La Polizia non può garantire la sua presenza in un'altra data, dunque tutto lascia pensare che si farà di tutto per dare il fischio d'inizio oggi alle 17 (21 ora italiana).