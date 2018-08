Ibra e la squalifica per il no all'All-Star Game: "Ridicolo, ci perdono loro"

Zlatan Ibrahimovic, com'è logico aspettarsi, era stato convocato per l'All-Star Game della MLS, ma lo svedese ha rifiutato la convocazione. La federazione, come da regolamento, ha inflitto una giornata di squalifica all'attaccante dei Los Angeles Galaxy, che da par suo non l'ha presa benissimo: "È ridicolo. Ma non commento, fanno quello che vogliono. Vengo da un mondo diverso, vengo dal mondo reale. È così e rispetto la loro decisione. Mi dispiace solo non aver potuto aiutare i miei compagni di squadra. Le persone sono interessate a cose diverse. Ci perdono loro, a me non importa", le parole riprese da Premium Sport.