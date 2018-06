Ibrahimovic strega ancora la MLS: ieri controllo in stile taekwondo

© foto di imago sportfotodienst

Zlatan Ibrahimovic continua a stupire tutti in MLS. Dopo la doppietta all'esordio nel derby, il campione svedese ieri ha infatti lasciato tutti a bocca aperta con una giocata in stile taekwondo. Durante il match dei suoi Los Angeles Galaxy contro l'Atlanta United, Ibra è riuscito a elevare il piede destro più in alto dei suoi 195 centimetri d'altezza per controllare un pallone quasi impossibile. Un gesto tecnico da applausi, che ha regalato all'ex Manchester United la copertina del match nonostante la sconfitta finale per 0-2.

Questo lo strepitoso controllo di Ibra: