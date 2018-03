Ibramania negli USA. LA Times: "Enorme talento, smisurata personalità"

Negli States c'è grande fermento per l'arrivo di Zlatan Ibrahimovic in MLS, ai Los Angeles Galaxy. Nel pezzo di presentazione sul Los Angeles Times, il quotidiano che ha di fatto dato l'ufficialità della firma, Ibra viene definito come un calciatore "dall'enorme talento e dalla smisurata personalità". Proprio per queste caratteristiche, Ibrahimovic "sembra il profilo perfetto per Los Angeles".