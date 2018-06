Il Corriere del Mezzogiorno: "Napoli vetrina mondiale"

© foto di Insidefoto/Image Sport

"Napoli vetrina mondiale". Questo il titolo dell'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno. Cinque gli azzurri in Russia per inseguire il sogno. Domani l'esordio di Mario Rui contro la Spagna, lunedì Mertens sfiderà Panama. Derby tra Milik e Koulibaly in Polonia-Senegal.