Iniesta con la numero 8. In Giappone cambiano le regole per Don Andres

Non è partita nel migliore dei modi l'esperienza di Andres Iniesta al Vissel Kobe. Esordio con i giapponesi e sconfitta per 3-0, ma l'ex Barça può sorridere lo stesso. Infatti il centrocampista è sceso in campo al 58' con la sua maglia numero 8: un evento straordinario in Giappone. Una regola vieterebbe il cambio numero a stagione in corso, ma per l'arrivo di Iniesta è stata fatta un'eccezione con Hirotaka Mita felice di cedergli lo storico numero. Ad approfittare di questa modifica regolamentare, inoltre, c'è anche Fernando Torres, neo-acquisto del Sagan Tosu. Lo spagnolo, che vestirà la maglia del club allenato da Massimo Ficcadenti, potrà così vestire la maglia numero 9, "scippandola" al collega Cho Dong-Gun (ora con la maglia numero 19).