Iniesta ko: un compagno fa la spia e il Vissel Kobe lo mette fuori rosa

© foto di J.M.Colomo

Curiosa sospensione per un calciatore del Vissel Kobe. Come riporta Sport, il difensore Shunki Takahashi è stato messo infatti fuori rosa per aver fatto la spia sull'infortunio del suo compagno di squadra, Andrés Iniesta. Il giapponese classe '90 ha comunicato a un amico che l'ex Barcellona non avrebbe giocato la sfida del passato 23 settembre contro l'Urawa Reds (ko per 4-0), innescando poi un passaparola che con l'attenzione dei media ha fatto il giro del Paese. Lo spione Takahashi è stato però scoperto dal club, che proprio oggi ha annunciato la decisione di tenerlo in punizione per un mese.