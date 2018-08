Jiangsu, Eder: "Tutti mi danno una mano, voglio aiutare la squadra"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

L'ex giocatore dell'Inter Eder ha parlato della sua avventura allo Jiangsu: "Sono felice di portare punti alla squadra coi miei gol, anche a livello fisico sto bene. E in campo va sempre meglio: dopo il mio arrivo in Cina, mi sono anche adattato allo stile di gioco. Anche fuori dal campo, i miei compagni mi danno un grande aiuto, e io intendo sfruttarlo anche in seguito. Lavoro sempre duramente per aiutare la squadra", le sue parole riprese da FcInterNews.it.