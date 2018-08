Jiangsu Suning, Eder: "Colpito da voglia e organizzazione del club"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Eder, ex attaccante dell'Inter, è volato in Cina con la maglia del Jiangsu Suning. Lunga intervista a PPTV, tradotta e riportata dai colleghi di FCInterNews.it. "Già quando ero all'Inter avevo notato che questa dirigenza pianifica molto. Hanno una determinazione incredibile. Credo che faranno sempre meglio". Eder ha concluso con un punto sulla sua forma fisica: "Sono arrivato quando è finito il pre-campionato, necessito di tempo per mettermi a regime. Spero di ambientarmi velocemente nella Super League, crescerò nei prossimi tre mesi. E sicuramente dopo aver completato l'intera preparazione per la prossima stagione".