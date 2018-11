La violenza di River-Boca allontana il Mondiale 2030 dal Sudamerica

© foto di Federico Gaetano

I recenti atti di violenza a margine della finale di ritorno di Copa Libertadores a Buenos Aires, che ha costretto l'organizzazione a rinviare il match tra River e Boca in più di un'occasione, potrebbe condizionare e tanto, la scelta dei prossimi paesi organizzatori per il Mondiale del 2030. Argentina e Uruguay erano ampiamente favoriti anche grazie alla possibilità di commemorare il centenario del Mondiale del 1930, ma dopo i fatti argentini, Gianni Infantino e la FIFA sembrano pronti a cambiare idea in favore della prossima candidatura di Spagna, Marocco e Portogallo. La violenza degli scontri allontana dunque il ritorno della Coppa del Mondo in Sudamerica, per paura che questi atti di violenza possano essere all'ordine del giorno della stessa competizione internazionale. A riportarlo è AS.com.