Las Vegas Lights, l'ex prodigio Freddy Adu protagonista in amichevole

© foto di Alberto Fornasari

Freddy Adu (28) ha debuttato con quello che potrebbe essere il suo nuovo club, il Las Vegas Lights. L'ex bambino prodigio statunitense, transitato anche in Europa tra le file di Benfica e Monaco, ha giocato l'amichevole della sua nuova squadra che giocherà nella United Soccer League, seconda divisione del campionato a stelle e strisce. Primo gol in assoluto per la formazione di Los Vegas, appena nata per il torneo statunitense. Nonostante la rete del classe '89, il Las Vegas Lights ha perso per 4-2 contro il DC United. Intanto, la formazione americana sta valutando se offrire o meno un contratto al calciatore.