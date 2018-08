Liga, la prima storica gara negli USA potrebbe essere Girona-Barcellona

© foto di J.M.Colomo

Potrebbe essere Girona-Barcellona la prima partita nella storia della Liga ad essere disputata oltreoceano, nell'ambito dell'accordo stretto tra la Lega calcistica e la multinazionale Relevent che prevede che una gara del campionato spagnolo venga disputata negli Stati Uniti. Lo ha anticipato 'Cadena Ser'. "Aspetteremo, vediamo cosa succede, e quando verrà il momento, ci pronunceremo", si e' limitato a commentare in conferenza stampa il tecnico blaugrana Ernesto Valverde. Il derby catalano, valido per la 21/a giornata, e' in programma per il 27 gennaio. Il Girona deve dare la sua risposta. La data pero' potrebbe rappresentare un problema perché incastrata tra i quarti di finale di Coppa del Re. La "rivoluzione", in ogni caso, non e' stata accolta favorevolmente dalla Afe, l'associazione dei calciatori spagnoli, che nei giorni scorsi ha ventilato la possibilità di uno sciopero.