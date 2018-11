Madagascar, vittoria storica: per la prima volta giocherà la Coppa d'Africa

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Giornata storica per il Madagascar. Grazie alla vittoria di misura contro la Guinea Equatoriale, conquistata col gol allo scadere del primo tempo di Njiva Rakotoharimalala, gli scorpioni hanno staccato il pass per la Coppa d'Africa 2019 che si giocherà in Camerun il prossimo anno.

Il Madagascar è la prima squadra ad avere ottenuto la conferma matematica di partecipare alla competizione, oltre ovviamente ai padroni di casa.