Marocco-Camerun 2-0, Ziyech trascinatore. Benatia in campo per 90'

Il Marocco stende il Camerun grazie a una doppietta dell'obiettivo della Roma Hakim Ziyech (54' e 66'), esterno d'attacco in forza all'Ajax. 2-0 il risultato finale del match valido per le qualificazioni alla Coppa d'Africa, con gli ospiti in dieci dall'80' a causa del doppio giallo rimediato da Ekambi. In campo per 90 minuti il difensore della Juventus Mehdi Benatia.

Questa la classifica del Gruppo B:

Marocco 10

Camerun 8

Malawi 4*

Comoros 2*

*Una partita in meno