Marocco, il Raja perde e i tifosi aggrediscono la squadra

A seguito di una sconfitta in campionato, la squadra del Raja Casablanca ha subito un attacco dai propri sostenitori. Un lancio di pietre e fumogeni a rompere la vetrata del bus che riportava a casa la squadra e ferendo alcuni giocatori, tutt'ora sotto schock. Tutto questo dopo il ko contro il Rapid Oued Zem, valida per il campionato marocchino. La squadra, fra le più prestigiose non solo del Marocco ma di tutta l'Africa, è in crisi finanziaria da mesi e attualmente è al 7° posto in classifica.