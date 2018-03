Mascherano: "In Cina sono felice perché gioco con continuità"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Javier Mascherano parla dal ritiro della nazionale argentina: "Sono andato in Cina per avere la gioia di giocare a calcio. Sto giocando e la cosa mi fa sentire bene. Sono felice perché in questi due mesi ho dato la priorità a dedicarmi alla professione. E sarà così da qui a giugno. I Mondiali? Cerco di fare il possibile per convincere Sampaoli".