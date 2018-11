Mauritania, vittoria storica: si qualifica per la prima volta in Coppa d'Africa

Vittoria storica conquistata dalla Mauritania. La squadra africana infatti ha battuto 2-1 il Botswana conquistando il primo posto nel girone I che vede anche Angola e Burkina Faso. Grazie a questo successo la Mauritania ha conquistato l'accesso alla Coppa d'Africa per la prima volta nella sua storia.

🇲🇷Mauritania have done it!

The side from the African north-west have made it to their first-ever CAF Africa Cup of Nations thanks to a 2-1 win over Botswana! 🎉

Finally they'll get to rub shoulders with neighbouring giants 🇲🇱Mali, 🇩🇿Algeria and 🇸🇳Senegal at the finals 👏 https://t.co/FndmudIKzY

— FIFA.com (@FIFAcom) 18 novembre 2018