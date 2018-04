Messico, ciclone Pachuca: Honda segna una doppietta

Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e ufficialità del 7 aprile

NAPOLI, C’È L’ACCORDO PER IL RINNOVO DI MILIK. MILAN, CUTRONE VERRA’ BLINDATO FINO AL 2022. MILAN, SE PARTE SUSO MIRABELLI PUNTA SU BERARDI. BOLOGNA, OBIETTIVO ROG: POSSIBILE TRATTATIVA CON IL NAPOLI PER VERDI. MIRANTE PIACE A JUVE E ROMA MA NON VUOLE FARE IL VICE. INTER. CONCORRENZA...