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Messico, ciclone Pachuca: Honda segna una doppietta

07.04.2018 21:04 di Gaetano Mocciaro  Twitter:    articolo letto 4615 volte
Messico, ciclone Pachuca: Honda segna una doppietta

Ciclone Pachuca nell'ultimo turno del campionato messicano: 6-2 sul campo del Puebla con Keisuke Honda autore di una doppietta. Ma la scena la prende il suo compagno di squadra Sebastian Palacios, che segna 4 reti.
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