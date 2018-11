Miami FC, Beckham sogna Zizou in panchina. E pure un mercato XL

© foto di Imago/Image Sport

Zinedine Zidane è il nome forte per la panchina dell'Inter Miami Fc, franchigia statunitense che ha in David Beckham uno degli azionisti di maggioranza. L'amicizia fra i due potrebbe essere la chiave per lo sbarco di Zizou in Florida in quella che sarebbe solo la prima mossa mediatica per lanciare la squadra. Poi si penserà al mercato, scrive il Mirror. E i nomi che circolano sono di assoluto valore: Zlatan Ibrahimovic, Leo Messi, Cristiano Ronaldo, Wayne Rooney e Antoine Griezmann.