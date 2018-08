MLS, i Galaxy rimontano ancora nel derby. Moralez trascina New York

© foto di Alberto Fornasari

Altra rimonta dei Galaxy nel Trafico, ossia il derby di Los Angeles: dopo l'incredibile 4-3 a ribaltare lo 0-3 iniziale dello scorso 31 marzo, stavolta Ibrahimovic e compagni si limitano a pareggiare contro il LAFC, recuperando due reti di svantaggio. Sotto fino a otto minuti dalla fine per i gol di Vela e Nguyen, i Galaxy recuperano con Alessandrini (82') e Kamara (86'). Nell'altro incontro di MLS il New York City vince sul campo di Orlando per 2-0 grazie ai gol di Maxi Moralex e Tinnerholm.