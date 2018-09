MLS, i risultati del weekend: Ibra travolto, i Galaxy ne prendono 6

Di seguito i risultati del weekend in MLS. Spicca il pesante ko dei Galaxy a Salt Lake (6-2, con Ibrahimovic in campo per tutti e 90 i minuti).

Seattle Sounders-Sporting Kansas City 3-1

New England-Portland Timbers 1-1

Montreal Impact-New York RB 3-0

Orlando City-Philadelphia Union 2-2

Dallas-Houston Dynamo 4-2

Columbus Crew-New York City 2-1

Toronto-Los Angeles FC 2-4

Real Salt Lake-LA Galaxy 6-2

Whitecaps-SJ Earthquakes 2-1

DC United-Atlanta United 3-1

Eastern Conference

New York RB 55

Atlanta United 54

New York City 48

Columbus Crew 43

Philadelphia Union 40

Montreal Impact 36

DC United 30

New England 30

Toronto 27

Orlando City 24

Chicago Fire 24

Western Conference

Dallas 49

Los Angeles FC 46

Sporting KC 45

Real Salt Lake 44

Seattle Sounders 41

Portland Timbers 41

Whitecaps 40

LA Galaxy 38

Minnesota United 29

Houston Dynamo 28

Colorado Rapids 24

SJ Earthquakes 20