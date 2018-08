MLS, il triangolo amoroso che scatena il caos all'Atlanta United

Gerardo Martino

"Sono piccoli problemi di cuore", recitava la sigla di un vecchio cartone animato, ma all'Atlanta United, formazione statunitense militante nella MLS, i "problemi di cuore" hanno scatenato il caso. Lui, lei e l'altro e mister Gerardo "Tata" Martino che agisce, non convocando il centrocampista Ezequiel Barco in occasione del match contro il DC United.

La motivazione addotta è stata "motivi disciplinari", ma la realtà dei fatti, svelata dal quotidiano Clarin, è che l'argentino ha esagerato con le avances alla fidanzata del compagno di squadra Brando Vazquez, che chiaramente non ha gradito. Il contendersi la bella Allysa Monique ha creato un clima piuttosto pesante nello spogliatoio, che il tecnico, intenzionato a vincere il titolo americano, ha prontamente sedato. Ma è chiaro che adesso i due giocatori e la ragazza dovranno chiarire la questione. Magari interpellando anche Mica Romero. Chi è? La fidanzata di Barco...