MLS, Julian Gressel è il rookie of the year

© foto di Alberto Fornasari

Julian Gressel, centrocampista dell'Atlanta United, è stato eletto rookie of the year 2017. Il tedesco, classe 1993, ha avuto il 53,86% delle preferenze, vincendo nettamente la concorrenza. Secondo posto per Abu Danladi (Minnesota, 16,22%), terzo per Jack Elliot (Philadelphia. 7,86%). Gressel succede così a Jordan Morris, vincitore lo scorso anno.