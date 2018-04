MLS, New England travolgente contro il Montreal Impact

© foto di Alberto Fornasari

Giornata da dimenticare per il Montreal Impact di Joey Saputo: i canadesi perdono nell'ultimo turno di MLS per 4-0 contro il New England Revolution. Si tratta della terza sconfitta in cinque partite per la squadra di Remi Garde. New England sale momentaneamente al secondo posto in Eastern Conference, agganciando Columbus e portandosi a -3 dal New York City.