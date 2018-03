MLS, prima giornata: cade subito Toronto. Mancosu-gol ma non basta

Si è giocato nel weekend il primo turno di MLS 2018. Caccia al Toronto campione in carica e subito una sorpresa: Giovinco e compagni perdono la prima partita, 0-2 in casa contro Columbus. Esordio vincente per la nuova franchigia, Los Angeles FC, che espugna Seattle grazie a una rete dell'uruguayano Diego Rossi. Non basta Mancosu, in gol per Montreal, per evitare la sconfitta nel derby canadese contro Vancouver. L'ex Atalanta Maxi Morales segna nel successo dei New York City al successo a Kansas City.

Questi tutti i risultati:

Toronto-Columbus Crew 0-2

Houston Dynamo-Atlanta United 4-0

Philadelphia-New England 2-0

Orlando-DC United 1-1

Dallas-Real Salt Lake 1-1

San José-Minnesota 3-2

Seattle-Los Angeles FC 0-1

Whitecaps-Montreal Impact 2-1

Sporting KC-New York City 0-2

LA Galaxy-Portland Timbers 2-1