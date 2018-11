Mondiali femminili, l'Australia si candida per il 2023

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo Colombia, Giappone, Nuova Zelanda, Sudafrica e Thailandia anche l'Australia si candida all'organizzazione della Coppa del Mondo femminile del 2023. E lo fa in maniera prepotente. Si tratta infatti di una candidatura forte come si evince dalle parole del presidente della Federcalcio australiana David Gallop: “L’Australia ha una solida esperienza nell’ospitare eventi sportivi internazionali e a dimostrazione di ciò vi è un già un concreto sostegno economico del governo federale che permetterà di pianificare al meglio e con tanto tempo a disposizione ogni dettaglio nel migliore dei modi”. Si parla infatti di oltre 4 milioni di dollari australiani già stanziati per supportare la candidatura dell'Australia all'organizzazione della prossima Coppa del Mondo.