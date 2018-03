Pato: "Non escludo un ritorno in Europa"

© foto di Alberto Lingria/PhotoViews

Intervistato da Globoesporte, Alexandre Pato - ex centravanti del Milan e ora al Tianjin Quanjian - ha deciso di ipotizzare un possibile ritorno nel nostro continente. "Il futuro è difficile da programmare, nel calcio. Vedremo, ma non escludo di tornare a giocare in Europa o in un campionato di alto livello".