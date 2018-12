Philadelphia Union, Tanner: "Balotelli? Ipotesi che non ha senso"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Mario Balotelli in MLS? Ancora no. Almeno per quanto riguarda i Philadelphia Union il cui direttore sportivo Ernst Tanner ha smentito le voci riguardanti l'attaccante italiano: "Non c'è mai stato alcun contatto - ha spiegato all'Inquirer -, non è il tipo di giocatore che stiamo cercando".