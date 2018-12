River-Boca, a Tevez e compagni lo spogliatoio del Real Madrid

Oltre dal danno, anche una piccola beffa per il River Plate. Dopo aver tolto la possibilità ai Millonarios di giocare tra le mura amiche la finale di ritorno di Copa Libertadores contro il Boca Juniors, la CONMEBOL ha assegnato a questi ultimi lo spogliatoio del Real Madrid per la sfida di domenica in programma al Santiago Bernabeu. Tevez e soci, quindi, giocheranno in casa un'altra volta. Una decisione che non è piaciuta ai tifosi del River, che hanno espresso tutta la loro rabbia suo social network.