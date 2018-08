Rooney e l'arrivo al DC United: "Sono qui per vincere non per rilassarmi"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Wayne Rooney ha parlato del suo arrivo al DC United: "Voglio vincere, ho sempre avuto questo obiettivo da quando gioco e continuo ad averlo anche adesso. Non sono venuto qui per rilassarmi o per godermi la città, sono venuto per giocare e per vincere. E' stata una decisione complicata ma avevo capito che era il momento giusto di cambiare, non ho rimpianti".