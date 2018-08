Senti Ibrahimovic: "Fossi arrivato in USA dieci anni fa sarei il Presidente"

© foto di Insidefoto/Image Sport

Zlatan Ibrahimovic non è mai stato un mostro di umiltà. Ed anche stavolta ha dato conferma di questa sua tendenza: a seguito della vittoria ottenuta dai suoi LA Galaxy contro i Philadelphia Union, nella quale Ibra è andato ancora a segno, si è così espresso in conferenza stampa: "Non penso a cambiare le cose, solo a fare il mio lavoro. Ma (gli Stati Uniti, ndr) possono ritenersi fortunati: se fossi arrivato qui dieci anni fa oggi sarei stato il loro Presidente", riporta svt.se.