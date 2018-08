Son e la Corea del Sud in finale dei Giochi Asiatici: 90' per evitare la leva

Heung-Min Son è a novanta minuti da una liberazione personale. Sì, perché la sua Corea del Sud ha battuto stamani - orario italiano - 1-3 il Vietnam in semifinale dei Giochi Asiatici, guadagnando il pass per la finale che - in caso di vittoria - gli eviterebbe così un ritorno forzato in patria per prestare servizio militare. Una situazione che peraltro farebbe crollare le sue finanze, dato che dalla remunerazione milionaria attuale nel Tottenham passerebbe invece al minimo sindacale del paese, neanche minimamente paragonabile ad uno stipendio base di una nazione europea sviluppata. Adesso rimane solamente l'ultimo ostacolo sulla strada tra la sua Corea del Sud e il successo: il Giappone, che ha vinto 1-0 l'altra semifinale contro gli Emirati Arabi Uniti.