Sudan, la rivoluzione di Salma. Prima allenatrice di un club maschile

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Una grande piccola rivoluzione nel mondo del calcio arabo, e non solo, porta il nome di Salma al-Majidi, prima donna a diventare allenatrice di una squadra maschile. La 27enne infatti guiderà la squadra dell'Al-Ahly di Al-Gadaref e sarà la prima donna araba a essere tesserata dalla FIFA. Un passo importante in un paese dove non c'è spazio per il calcio femminile come spiegato dalla stessa Al-Majidi all'AFP - “Perchè il calcio? Perchè è il mio primo e ultimo amore. Sono diventata un allenatrice perché non c'è ancora spazio per il calcio femminile in Sudan” - che potrebbe essere solo il primo per aprire anche all'altra metà del cielo del paese africano l'accesso a uno degli sport più popolari al mondo come il calcio.