Tante offerte per Bolt: a giorni deciderà il suo futuro da calciatore

© foto di Alberto Lingria/PhotoViews

Usain Bolt non ha ancora deciso se abbandonare la carriera da calciatore o se proseguire diventando un professionista a tutti gli effetti. Dopo la frustrazione per l'esperienza con i Central Coast Mariners, il velocista giamaicano ha fatto sapere che nei prossimi giorni prenderà una decisione definitiva e che, in ogni caso, ha ricevuto diverse offerte che sta valutando con attenzione.