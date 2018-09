UFFICIALE: Al-Ittihad, esonerato Ramon Diaz

© foto di Andrea Pasquinucci

L'Al-Ittihad ha annunciato l'esonero dell'allenatore argentino Ramon Diaz. Ex calciatore di Fiorentina, Inter e Napoli - tra le altre - il 59enne paga un avvio di stagione piuttosto disastroso, lasciando l'incarico sulla panchina della società araba dopo appena due turni di campionato, nei quali sono arrivate solamente sconfitte. In precedenza un altro ko molto pesante, come quello in Supercoppa, e la somma di risultati negativi ne ha determinato l'allontanamento.