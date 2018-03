UFFICIALE: Australia, Graham Arnold sarà Ct dopo il Mondiale in Russia

© foto di Richard Sellers/Sportsphoto

E' stato vice selezionatore dell'Australia dal 2000 al 2006, poi Ct ad interim dal luglio 2006 al dicembre 2007 per poi tornare a essere il vice fino al 2009. Adesso Graham Arnold potrà godere a pieno titolo della carica di selezionatore della Nazionale australiana, perché la Federazione dei Socceroos ha annunciato che l'attuale tecnico del Sydney FC sarà il Commissario tecnico dopo il Mondiale di Russia 2018. Nella Coppa del Mondo di questa estate, infatti, la panchina sarà occupata dall'olandese Bert van Marwijk, nominato a gennaio soltanto per la rassegna iridata in programma tra pochissimi mesi.