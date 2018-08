UFFICIALE: Brad Jones lascia il Feyenoord e vola all'Al-Nasr

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Esperienza intercontinentale in suolo asiatico a 36 anni suonati per Brad Jones. L'estremo difensore anglo-australiano, classe '82, ha infatti lasciato l'Eredivisie, ed il Feyenoord, per accasarsi all'Al-Nasr, club dell'Arabia Saudita. Per lui contratto della durata di due anni.