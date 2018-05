UFFICIALE: Dietrofront Chongqing: "Iniesta non farà parte della rosa"

© foto di J.M.Colomo

Andrés Iniesta non giocherà nel Chongqing Dangdai Lifan. Il club cinese lo ha annunciato in un comunicato ufficiale, spiegando che la collaborazione col centrocampista in uscita dal Barcellona sarà solamente commerciale. Un annuncio sorprendente, visto che appena pochi giorni fa il presidente del Chongqinq, Gong Daxing, si era detto sicuro sull'acquisto dello spagnolo. Il futuro professionale di Iniesta potrebbe comunque essere in Cina, dove le offerte non mancano, così come in MLS e negli Emirati.

"1. Per quanto riguarda le speculazioni sull'arrivo di Iniesta al Chongqing Dangdai Lifan, il club ricorda che insisteremo in investimenti razionali. 2. Non andremo contro la politica di spese della Federazione, né distorceremo il mercato. 3. Approfondiremo la cooperazione con Andres Iniesta, ma non verrà da noi come giocatore", recita il comunicato del Chongqing.