UFFICIALE: Filippine, Eriksson trova l'accordo per guidare la Nazionale

© foto di Imago/Image Sport

La Federcalcio filippina ha ufficializzato di aver trovato l'accordo con Sven Goran Eriksson. L'ex ct inglese, a lungo allenatore anche in Italia, ha firmato un accordo di sei mesi per guidare le Filippine in Suzuki Cup e in Asian Cup. Eriksson allenerà la Nazionale insieme a Scott Cooper.