UFFICIALE: Guangzhou R&F, l'ex Palermo Zahavi rinnova a suon di gol

© foto di Federico De Luca

Continua l'avventura cinese di Eran Zahavi. L'ex attaccante del Palermo, come conferma il sito ufficiale del suo club, ha infatti rinnovato per tre anni col Guangzhou R&F. L'israeliano, classe '87, è reduce da una grande stagione con 30 gol e 9 assist in 33 incontri.